Услуги грузчиков в Москве | Заказать грузчиков недорого - «Gruzchik Good»

    Рассчитайте стоимость за 1 минуту
    Кол-во чел.
    Длительность
    Ваш телефон
    Почта
    Ваше имя
    Грузчики
    от 230 руб.Скидки до 35%
    Звоните: +7 (495) 109 16 19

    Услуги грузчиков в Москве

    Нужны профессиональные грузчики недорого? Тогда оформите заказ на сайте «Gruzchik Good». Если нужно выполнить погрузку/разгрузку в определенное время, то лучше сделать заказ заранее, за один — два дня. Предварительно нужно предоставить сведения о габаритах груза, размерах дверных и лестничных проемов. Сообщить информацию можно оператору или через специальную форму на сайте. Чтобы узнать о наличии свободного персонала, нужно позвонить по номеру телефона службы вызова грузчиков.

    Основные направления
    Список
    Аутсорсинг персонала
    От 229 руб. чел/час
    Доставка
    Грузчики
    От 230 руб. чел/час
    Машина
    Вывоз мусора
    От 1999 руб. час
    Коробки
    Переезды
    От 549 руб. час
    Преимущества
    Вектор 2 Вектор
    1
    Мы свободны
    Возьмем каждый заказ и выполним его на высшем уровне
    Вектор 2 Вектор
    2
    Мы на связи
    Звоните в любое время — даже по выходным и в праздничные дни
    Вектор 2 Вектор
    3
    Мы делаем быстро
    Подберем персонал за 1 день, предоставим рабочих уже сегодня

    Цены на услуги грузчиков

    Услуга Минимальный заказ 4 часа
    Цена за час
    Услуги грузчиков от 250 руб. от 349 ₽
    Грузчики на склад от 230 руб. от 329 ₽
    Грузчики-такелажники от 245 руб. от 349 ₽
    Грузчики в ночь от 250 руб. от 369 ₽
    Грузчики-экспедиторы от 245 руб. от 339 ₽
    Грузчики-разнорабочие от 250 руб. от 319 ₽
    Позвоните по телефону и сообщите необходимые данные: габаритные размеры, вес, ширину дверных проемов, коридоров, лестниц.
    Если нет времени объяснять, оставьте заявку на сайте.
    Gruzchik Good в цифрах
    10
    Лет оказываем услуги разгрузки и погрузки
    72%
    Клиентов обращаются вновь
    258 300
    Часов за год общения с заказчиками
    116
    Грузчиков работает на постоянной основе
    Грузчики

    Чтобы перевезти дорогостоящее промышленное оборудование, офисную, домашнюю мебель в короткий срок, не обязательно долго искать помощников. Можно воспользоваться услугами профессиональных грузчиков по доступной цене. Оформление погрузки/разгрузки различных предметов происходит быстро и дешево. Имеется возможность проведения такелажных работ — перемещение крупного негабаритного груза с помощью подъемных приспособлений. Услуги, оказываемые работниками проверенной компании, — лучшее решение для безопасной перевозки вещей, мебели, оборудования, различных конструкций. Успешный переезд в другую квартиру, дачу, офис, цех возможен с нами.


    Профессиональные сотрудники — высокое качество

    Обратившись в “Gruzchik Good”, вы можете расслабиться и не переживать за переезд, погрузку и разгрузку дорогих вещей, за подбор персонала для бизнеса. Все это сделают за вас опытные сотрудники.

    Мы проследим за исполнением работ на каждом этапе, а если возникнут вопросы — вы можете обратиться к личному менеджеру в любое время.


    Почему лучше заказать услуги профессиональных грузчиков

    Преимущества обращения в компанию «Gruzchik Good»:

    • при срочном заказе наемные профессионалы приезжают через 1,5 — 2 часа;
    • предоставляем дополнительно услуги упаковки мебели, вещей;
    • есть возможность разгрузки/погрузки без перевозки;
    • услуги оказываются на территории Мск и Подмосковья.

    Всегда трезвые и аккуратные грузчики относятся бережно к чужим вещам и к каждому отдельному предмету. Они избавляют от самостоятельного труда и лишних хлопот. Ответственность за сохранность и целостность груза ложится на плечи всех сотрудников компании. Работники пребывают на место своевременно. Они готовы выполнить объем работ, даже без задействования машины — в любой день, в том числе и в праздничный. Намокание и загрязнение вещей клиента исключаются.

    Не допускаем ошибок
    Грузчик
    Отбор

    Все сотрудники проходят тщательный отбор, а после — дополнительное обучение, согласно принципам и требованиям нашей компании. Мы несем полную ответственность за своих работников, что прописывается в договоре.

    Гарантии
    • При аутсорсинге действует гарантия замены персонала в течение 2 месяцев.
    • Для грузчиков и разнорабочих в договоре прописывается страховая сумма, которая выплачивается в случае повреждений.
    • Все сотрудники имеют медицинские книжки.
    • При вывозе мусора предоставляется акт выполненных работ или талон с полигона.
    Наши клиенты
    • Верный
    • ВкусВилл
    • Пятерочка
    • Эльдорадо
    • Черкизово
    • ЛСР

    Перечень выполняемых работ

    Грузчики

    Компания ценит доверие своих клиентов. Все делается в их интересах, по приемлемой стоимости.
    Профессиональные грузчики готовы выполнить

    • подъем мебели, бытовой техники и строительных материалов на любой этаж;
    • упаковку вещей без привлечения авто;
    • бережную транспортировку вещей, выгрузку;
    • вынос и вывоз строительного мусора;
    • любые работы на складах;
    • такелажные операции;
    • помощь разнорабочих.

    Сотрудничество с компаниями

    Мы сотрудничаем с юридическими лицами. Существует строгая политика в подборе кадров: к работе допускаются только адекватные и коммуникабельные люди. Учитываются не только условия местности, но и пожелания заказчика.

    Для работ с компаниями имеются все необходимые разрешения на предоставление услуг погрузки и разнорабочих. Предоставляется отчетная документация по перечню работ. Возможен безналичный расчет. Если ищете грузчиков срочно, то поможем найти и собрать специальную бригаду. При работе с юридическими лицами для организации назначается персональный менеджер.

    Как мы работаем
    Документ

    Оставляете заявку на услугу

    Телефон

    Менеджер связывается для уточнения деталей

    Рукопожатие

    Оформляется договор

    Грузовой автомобиль

    Персонал приезжает на указанный адрес

    Стрелка Стрелка Стрелка
    Отзывы

    • Алексей Козионов

      Регулярно обращаюсь в агентство для найма временного персонала. Особенно спасает, когда завал работы и нужно срочно. Сотрудников назначают уже на следующий день. При чем справляются с большими объемами заказов. Спасибо, рекомендую.

    • Вадим Г.

      Переезд в новую квартиру обошелся недорого, учитывая, что вещи нужно было выносить с 5 этажа из дома без лифта. Понравилось отношение к моим вещам, все коробки относили аккуратно, не кидали и не бросали. Сами грузчики были опрятными, чистыми и доброжелательными. Ставлю 5 баллов.

    • Наталья

      Нужно было срочно подобрать фасовщиков и упаковщиков на склад, поэтому обратилась в компанию «Gruzchik Good». После анкетирования и общения с менеджером, мы заключили договор и через пару дней сотрудники вышли на работу.

    • Дарья

      Подняли на 11 этаж старую деревянную мебель из массива, которую нельзя было разобрать. За такое качество очень хорошая цена на услугу.

    • Станислав

      Спасибо за аккуратную погрузку, выгрузку и подъем пианино!

    Все отзывы
    Сделать заказ можно прямо сейчас!
    Мы перезвоним Вам в течение 1 минуты.

      Частые вопросы
      Можно рассчитать итоговую стоимость работ?
      Мини стрелка
      Да, для этого оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру телефона, менеджер рассчитает стоимость.
      Действуют ли скидки для постоянных клиентов?
      Мини стрелка
      Да, мы предоставляем скидку постоянным клиентам в размере 15%.
      Как можно оплатить услуги?
      Мини стрелка
      Вы можете воспользоваться одним из способов оплаты:
      • Наличными
      • На нашем сайте
      • Безналичным способом
      Интересное
      Грузчики в Балашихе Грузчики в Одинцово Грузчики по безналичному расчету Грузчики на час Грузчики на день Грузчики 24 часа Грузчики-разнорабочие