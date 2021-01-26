Услуги грузчиков в Москве | Заказать грузчиков недорого - «Gruzchik Good»

Услуги грузчиков в Москве
Нужны профессиональные грузчики недорого? Тогда оформите заказ на сайте «Gruzchik Good». Если нужно выполнить погрузку/разгрузку в определенное время, то лучше сделать заказ заранее, за один — два дня. Предварительно нужно предоставить сведения о габаритах груза, размерах дверных и лестничных проемов. Сообщить информацию можно оператору или через специальную форму на сайте. Чтобы узнать о наличии свободного персонала, нужно позвонить по номеру телефона службы вызова грузчиков.
Цены на услуги грузчиков
|Услуга
|Минимальный заказ 4 часа
|Цена за час
|Услуги грузчиков
|
от 250 руб.
|Грузчики на склад
|
от 230 руб.
|Грузчики-такелажники
|
от 245 руб.
|Грузчики в ночь
|
от 250 руб.
|Грузчики-экспедиторы
|
от 245 руб.
|Грузчики-разнорабочие
|
от 250 руб.
Чтобы перевезти дорогостоящее промышленное оборудование, офисную, домашнюю мебель в короткий срок, не обязательно долго искать помощников. Можно воспользоваться услугами профессиональных грузчиков по доступной цене. Оформление погрузки/разгрузки различных предметов происходит быстро и дешево. Имеется возможность проведения такелажных работ — перемещение крупного негабаритного груза с помощью подъемных приспособлений. Услуги, оказываемые работниками проверенной компании, — лучшее решение для безопасной перевозки вещей, мебели, оборудования, различных конструкций. Успешный переезд в другую квартиру, дачу, офис, цех возможен с нами.
Обратившись в “Gruzchik Good”, вы можете расслабиться и не переживать за переезд, погрузку и разгрузку дорогих вещей, за подбор персонала для бизнеса. Все это сделают за вас опытные сотрудники.
Мы проследим за исполнением работ на каждом этапе, а если возникнут вопросы — вы можете обратиться к личному менеджеру в любое время.
Почему лучше заказать услуги профессиональных грузчиков
Преимущества обращения в компанию «Gruzchik Good»:
- при срочном заказе наемные профессионалы приезжают через 1,5 — 2 часа;
- предоставляем дополнительно услуги упаковки мебели, вещей;
- есть возможность разгрузки/погрузки без перевозки;
- услуги оказываются на территории Мск и Подмосковья.
Всегда трезвые и аккуратные грузчики относятся бережно к чужим вещам и к каждому отдельному предмету. Они избавляют от самостоятельного труда и лишних хлопот. Ответственность за сохранность и целостность груза ложится на плечи всех сотрудников компании. Работники пребывают на место своевременно. Они готовы выполнить объем работ, даже без задействования машины — в любой день, в том числе и в праздничный. Намокание и загрязнение вещей клиента исключаются.
Все сотрудники проходят тщательный отбор, а после — дополнительное обучение, согласно принципам и требованиям нашей компании. Мы несем полную ответственность за своих работников, что прописывается в договоре.
- При аутсорсинге действует гарантия замены персонала в течение 2 месяцев.
- Для грузчиков и разнорабочих в договоре прописывается страховая сумма, которая выплачивается в случае повреждений.
- Все сотрудники имеют медицинские книжки.
- При вывозе мусора предоставляется акт выполненных работ или талон с полигона.
Перечень выполняемых работ
Компания ценит доверие своих клиентов. Все делается в их интересах, по приемлемой стоимости.
Профессиональные грузчики готовы выполнить
- подъем мебели, бытовой техники и строительных материалов на любой этаж;
- упаковку вещей без привлечения авто;
- бережную транспортировку вещей, выгрузку;
- вынос и вывоз строительного мусора;
- любые работы на складах;
- такелажные операции;
- помощь разнорабочих.
Сотрудничество с компаниями
Мы сотрудничаем с юридическими лицами. Существует строгая политика в подборе кадров: к работе допускаются только адекватные и коммуникабельные люди. Учитываются не только условия местности, но и пожелания заказчика.
Для работ с компаниями имеются все необходимые разрешения на предоставление услуг погрузки и разнорабочих. Предоставляется отчетная документация по перечню работ. Возможен безналичный расчет. Если ищете грузчиков срочно, то поможем найти и собрать специальную бригаду. При работе с юридическими лицами для организации назначается персональный менеджер.
Оставляете заявку на услугу
Менеджер связывается для уточнения деталей
Оформляется договор
Персонал приезжает на указанный адрес
-
Алексей Козионов
Регулярно обращаюсь в агентство для найма временного персонала. Особенно спасает, когда завал работы и нужно срочно. Сотрудников назначают уже на следующий день. При чем справляются с большими объемами заказов. Спасибо, рекомендую.
-
Вадим Г.
Переезд в новую квартиру обошелся недорого, учитывая, что вещи нужно было выносить с 5 этажа из дома без лифта. Понравилось отношение к моим вещам, все коробки относили аккуратно, не кидали и не бросали. Сами грузчики были опрятными, чистыми и доброжелательными. Ставлю 5 баллов.
-
Наталья
Нужно было срочно подобрать фасовщиков и упаковщиков на склад, поэтому обратилась в компанию «Gruzchik Good». После анкетирования и общения с менеджером, мы заключили договор и через пару дней сотрудники вышли на работу.
-
Дарья
Подняли на 11 этаж старую деревянную мебель из массива, которую нельзя было разобрать. За такое качество очень хорошая цена на услугу.
-
Станислав
Спасибо за аккуратную погрузку, выгрузку и подъем пианино!
- Наличными
- На нашем сайте
- Безналичным способом